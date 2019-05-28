Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Пекин, 28 мая. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.

«С точки зрения закона, любая страна, являясь суверенным государством, имеет право ставить любые барьеры при проверке въезда на свою территорию», — рассказал представитель генконсульства.

Однако российские дипломаты все же отправили ноту китайским компетентным органам, чтобы убедиться в отсутствии «произвола со стороны служащих».

Как отметил представитель генерального консульства РФ, случаи, когда сотрудники пограничной службы проверяли телефоны при въезде в КНР, уже были, поэтому дипломаты решили заранее проинформировать россиян об ужесточении контроля на границе.

О происходящих проверках диппредставительство России в Гуанчжоу рассказало накануне. Как сообщает «Ридус», сотрудники пограничной службы будут проводить индивидуальные собеседования, в рамках которых смогут осматривать содержимое мобильных телефонов туристов.

В частности, пограничники будут просматривать фото- и видеоматериалы, электронные документы и переписки в мессенджерах, среди которых WhatsApp и Viber, передает «ФедералПресс». Как указали дипломаты, в том случае, если будет обнаружена компрометирующая, по мнению китайской стороны, информация, туристу могут отказать во въезде в КНР, подчеркивает «Царьград».

В сообщении ведомства добавляется, что туриста могут отправить в специальное помещение, куда запрещен доступ консулов или представителей авиакомпании, если миграционная служба обнаружит несоответствие визы и реальной цели въезда, пишет Deita.ru.