В РПЦ призвали участников дискуссии о храме в Екатеринбурге «выдохнуть»

Москва, 28 мая. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков считает, что противников строительства храма в Екатеринбурге нужно «немного успокоиться». Он подчеркнул, что РПЦ со своей стороны всегда готова к диалогу, и этот случай — не исключение.

«Ни о какой бескомпромиссности речи здесь не идет. Надо немножко всем успокоиться, выдохнуть», — пояснил он.

Волков подчеркнул, что РПЦ всегда старается прислушиваться к мнению людей. Он напомнил, что в Екатеринбурге сквер стал уже третьим местом, которое предлагалось для строительства храма.

«Оно было согласовано, прошли все необходимые процедуры», — подчеркнул Волков.

Поэтому, по его словам, местная епархия имеет законные права по отношению к этому участку, а бескомпромиссность демонстрирует как раз большая часть «тех людей, которые ломают заборы и высказываются агрессивно против строительства храма».

«Очень хочется действительно диалога, но диалог – это дорога со встречным движением», — заметил Волков.

Напомним, акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. Власти города заявили, что судьба церкви будет решена в результате опроса жителей. Ранее о необходимости провести опрос среди горожан заявил президент РФ Владимир Путин.