Зеленский назначил экс-министра финансов главой СНБО

Киев, 28 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ во вторник был опубликован на сайте администрации президента Украины.

Таким образом, Данилюк сменит на своем новом посту Александра Турчинова, который возглавлял СНБО с 16 декабря 2014 года.

Отметим, что в 2014 году Данилюк был назначен представителем президента Украины в правительстве, затем — заместителем главы администрации президента, а затем — министром финансов. На этом посту чиновник проработал с апреля 2016 по июнь 2018 года, когда Верховная рада по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана не отправила министра в отставку.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил советника по юридическим вопросам Андрея Богдана руководителем своей администрации. Кроме того, новый президент отменил решение своего предшественника и вернул гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Политик уже отреагировал на известия о возвращении гражданства, поблагодарив Зеленского.

Напомним, что на прошедших в марте-апреле президентских выборах Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%. Президент РФ Владимир Путин назвал результаты украинских выборов «провалом политики Порошенко».