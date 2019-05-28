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Волкер ждет подходящего времени для новых контактов с Россией

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Волкер ждет подходящего времени для новых контактов с Россией

Вашингтон, 28 мая. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о готовности к новым контактам с российской стороной в ближайшее время. Он подчеркнул, что ждет для этого подходящего времени.

На брифинге для журналистов дипломат подчеркнул, что хотел бы контактов с Россией, однако в данный момент не знает, в какой форме они будут. 

Волкер подчеркнул, что совсем недавно на Украине завершились выборы нового главы государства и сразу же началась подготовка к парламентским выборам.

«Россия дала понять, что не видит возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании. Посмотрим, как теперь будут обстоять дела», — заявил Волкер.

Главной темой переговоров, считает дипломат, должна стать ситуация в Донбассе.

Волкер ждет подходящего времени для новых контактов с Россией

Как отметил политолог Артем Журко в интервью Федеральному агентству новостей, позиция нового президента Украины Владимира Зеленского по вопросу урегулирования в Донбассе будет зависеть от нескольких факторов. Эксперт напомнил, что в команде политика, занявшего высший административный пост страны, ранее уже говорили, что обязательно активизируют работу в нормандском формате.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия готова налаживать контакты с Верховной радой после выборов в украинский парламент, но без диктата и ненужных условий со стороны Киева.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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