Шурыгина переехала в «звездный дом», где живут Ивлеева, Шифрин и Стас Пьеха

Москва, 28 мая. Частая гостья российских телешоу Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс на Дмитровском шоссе в Москве. Соседями уроженки Ульяновска теперь будут артист Ефим Шифрин, телеведущие Анастасия Ивлеева и Анфиса Чехова, актриса Екатерина Шпица и певец Стас Пьеха.

Апартаменты находятся на 25 этаже современного жилого комплекса, который называют «звездным домом». Поклонники уже несколько раз видели Шурыгину и ее мужа в торговых центрах, расположенных неподалеку, отмечает Starhit.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря участию в популярных российских телешоу. В студиях НТВ и Первого канала Шурыгина неоднократно рассказывала об обстоятельствах изнасилования, которому она подверглась в марте 2016 года.

Мнение российской общественности по вопросу, действительно ли Шурыгина была жертвой, разделилось. Девушка, в частности, подверглась обвинениям в распущенности и лжесвидетельстве, а поведение Дианы в телеэфире породило множество мемов.

В апреле Шурыгина записала свою первую песню, которая, впрочем, не слишком понравилась даже ее поклонникам. Шурыгину обвинили в полном отсутствии слуха и неумении попадать в ноты. Отметим также, что весной прошлого года Диана уже пробовала себя в роли певицы — тогда скандально известная участница ток-шоу «Пусть говорят» записала дисс на Ольгу Бузову.