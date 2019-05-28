Банк России покроет сторублевые купюры лаком

Москва, 29 мая. Центробанк РФ решил покрыть сторублевые купюры лаком. О таких планах сообщил замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Он отметил, что первая партия лакированных денег была выпущена еще три года назад. Тогда купюру представили в четырех вариантах. Все они были покрыты разным видом лака. В итоге был выбран оптимальный вариант. Теперь Банк России собирается отлакировать около трети новых сторублевок, уточняет телеканал 360.

Демиденко пояснил, что покрытые лаком деньги медленнее загрязняются.

«Следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими, — пояснил он в интервью «Российской газете».

По его данным, за счет увеличения жизни лакированных банкнот экономия будет в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию (печать новых денег).

От обычных денег сторублевки с лаковым покрытием почти не отличаются от обычных ни на ощупь, ни внешне, пишет газета «Аргументы и факты». Эту же технологию, по данным «УРА.РУ», в будущем планируют применить и к купюрам номиналом 50 рублей.