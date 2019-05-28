Кудрявцеву могут отговорить подавать иск после скандала с вице-канцлером Австрии

Москва, 28 мая. Представители телеведущей Леры Кудрявцевой могут отговорить ее подавать иск к австрийской газете Österreich Zeitung, которая ранее обвинила россиянку в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Такое заявление сделал директор Кудрявцевой Табриз Шахиди.

«Лера возвращается из отпуска в Майами 2 июня, после чего мы постараемся принять решение о целесообразности судебного разбирательства», — рассказал он Ura.ru.

Ранее издание Österreich Zeitung сообщило, что Кудрявцева якобы обсуждала с Штрахе покупку газеты Kronen Zeitung для влияния на ход парламентских выборов в 2017 году. В обмен чиновник предположительно обещал предоставить доступ к строительным госконтрактам. В качестве доказательства Österreich Zeitung ссылается на видео, на котором вице-канцлер и его помощник обсуждают эту сделку с некоей русскоговорящей женщиной. Отметим, что именно этот ролик стал причиной отставки Штрахе.

Австрийское издание для иллюстрации статьи об этом происшествии опубликовало фотографию Кудрявцевой, заодно предположив, что Штрахе мог встречаться и с некой «проституткой», за услуги которой были якобы уплачены 600 тысяч евро. После этого Кудрявцева заявила, что публикация Österreich Zeitung нанесла урон ее авторитету, и что она намерена судиться с газетой.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-КристианаШтрахе и призвал приложить максимальные усилия для восстановления доверия к властным институциям Австрии.