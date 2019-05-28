Москва, 28 мая. Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев вернется в «Динамо». По информации Федерального агентства новостей, трансфер будет оформлен в летнее трансферное окно.

Сумма сделки составит около 2,5 миллиона евро, хотя окончательная договоренность между «Спартаком» и «Динамо» еще не достигнута. Не исключен вариант, что Ташаев будет арендован «Динамо», а в соглашение будет включена опция выкупа прав на футболиста. Такой сценарий возможен, если бело-голубые в предстоящее межсезонье серьезно потратятся на укрепление состава — в таком случае для соблюдения финансового фейр-плей клуб пойдет на аренду Ташаева с последующим выкупом.

Александр Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро. Контракт был подписан до лета 2022 года. В текущем сезоне на счету Ташаева 24 матча и две результативных передачи в составе «Спартака».