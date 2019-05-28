Сало на Украине подорожало за два года на 70%

Киев, 27 мая. Свиное сало на Украине за два года подорожало на 70%. Если в апреле 2017 года за килограмм этого продукта просили 44,6 гривен, то в 2019-м любителям сала приходится отдавать уже 75,7 гривен.

Таковы данные официальной госстатистики. Свинина за этот временной промежуток подскочила в цене с 85 до 116 гривен за килограмм. В Раде резкое подорожание объяснили инфляцией и эпидемией африканской чумы свиней. Так, депутат Сергей Тригубенко заявил агентству УНН, что из-за чумы погибло свыше 32 тысяч свиней. Из-за этого вырос и импорт свинины в страну.

«Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы», — добавил он.

Отметим, что сало на Украине, как и другие продукты, стало дорожать уже давно. Об этом неоднократно заявлял глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, в мае минувшего года он заявил, что на среднюю зарплату на Украине можно купить на 30% сала, чем в 2017 году. Он констатировал, что по росту цен сало стало «социальным продуктом номер один».

23 мая Дорошенко написал на своей странице в Facebook, что борщевой набор на Украине за год стал дороже на 77%. По его словам, стоимость продуктов, необходимых для приготовления традиционного украинского блюда выросла в 25 раз. В этот набор входят килограмм свеклы, картошки, моркови, белокачанной капусты и репчатого лука.