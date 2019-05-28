Гражданская война на Украине: усиление противостояния или прекращение огня

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что для достижения мира в Донбассе Зеленскому следует съездить к ополченцам Донецка и Луганска.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что избранный глава государства Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области в Станице Луганской и городе Счастье. Во время своего рабочего визита Зеленский провел совещание с начальником Генштаба — главкомом ВСУ Русланом Хомчаком и командующим ООС (Операция объединенных сил) Александром Сирским.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — значится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Под «противником» здесь подразумеваются граждане Украины, проживающие на территории Донбасса, с которыми киевская власть уже на протяжении пяти лет ведет гражданскую войну.

Кроме того, Зеленский провел осмотр позиций ВСУ, пообщался с личным составом и задал несколько вопросов об укомплектованности подразделений, бытовых условиях, качестве питания и обеспечении военнослужащих жильем.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — заявил глава украинского государства.

Это прямо противоречит инаугурационной речи Зеленского, в которой тот подчеркнул, что «от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе» живут украинцы, которые, по словам президента, должны быть едины. Что же ждет Украину при Владимире Зеленском — усиление противостояния или прекращение огня?

Комментируя рабочую поездку Зеленского, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько решил напомнить украинскому лидеру о том, что он собирается улучшить условия жизни солдат, которые, по сути, воюют против таких же граждан Украины.

«В данной ситуации он [Зеленский] пытается заигрывать с армией и силовиками, пытается показать себя «отцом солдатам» и, соответственно, заручиться поддержкой этой части общества. Он там ходил, внимательно прислушивался, говорил о вызовах армии, подходил к линии фронта, а все при этом восхищались тем, что до врага, то есть до таких же жителей Украины, оставалось 400 метров. Напомню, там идет гражданская война», — говорит эксперт.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, Зеленский продолжает дело Петра Порошенко, который надевал военную форму, ездил по линии фронта, встречался с солдатами — а потом уезжал, и ВСУ продолжали обстрелы граждан Украины, проживающих на юго-востоке.

«Не забываем о том, что на 21 июля назначены парламентские выборы, а это значит, Зеленский должен сохранить симпатию населения, в том числе попытаться завоевать и ту сторону, которая выступает за милитаризацию, и ту, которая стремится к завоеванию Донбасса», — продолжает Безпалько.

Хотя это нисколько не вяжется с тем заявлением, которое Зеленский сделал во время своей инаугурационной речи. 20 мая он сообщил, что ради достижения мира в Донбассе готов на все, даже на потерю президентского кресла.

«Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — говорил Зеленский во время своей инаугурационной речи.

«Теперь мы видим, чего стоят его обещания, его инаугурационная речь. Ровным счетом ничего. Он не едет в Донбасс, не пытается договариваться с лидерами ополченцев. За исключением внешнего лоска он пока повторяет путь Порошенко. Тот пришел к власти на волне государственного слома, назначив внеочередные парламентские выборы, и вот Зеленский тоже назначает внеочередные парламентские выборы», — говорит российский аналитик.

По мнению Богдана Безпалько, для достижения мира на Украине Владимиру Зеленскому стоило бы не просто проявить волю и отдать приказ о прекращении огня, но и съездить к ополченцам, провести переговоры с лидерами Донецка и Луганска, пообщаться с местным населением и добровольцами.

«Но вот он хотел добиться мира в Донбассе, а сейчас он говорит о необходимости снабжения армии. Зачем? Воевать против своих же граждан? Но если ты хочешь добиться мира, тогда можешь просто отдать приказ прекратить огонь, отвести войска от линии фронта, оставив хотя бы просто контрольные посты, наблюдательные группы и т. д. Пригласить или поручить ОБСЕ, которая там и так находится. Он также мог бы съездить к ополченцам, попробовать с ними поговорить, но пока ничего этого нет», — подсказал Зеленскому эксперт.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот, во время которого жители Донбасса отказались признавать новую незаконную власть. В ответ Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО («Антитеррористическая операция»).

Украинскую сторону активно поддержали Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада, которые начали поставлять ВСУ военную технику, летальные и нелетальные системы вооружения, а также военных инструкторов, обучающих украинских военных.

На защиту жителей Донбасса встало народное ополчение, состоящее из местного населения. Защищать гражданских людей на востоке Украины также отправились добровольцы из России и других стран Европы: Сербии, Словакии, Чехии, Румынии, Испании, Финляндии и Франции.