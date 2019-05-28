Начальник Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Киев, 28 мая. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время визита на передовую в Донбассе с президентом страны Владимиром Зеленским опозорился, неправильно надев бронежилет.

Судя по фотографиям, которые опубликовала накануне пресс-служба украинского президента, военачальник допустил серьезную ошибку с точки зрения безопасности. Причем никто из подчиненных не сообщил ему, как правильно носить броник.

Ошибку также допустил и сам шестой президент Украины. Дело в том, что Зеленский надел в поездку голубую рубашку. В то время, как по должности главе государства положена военная форма, а его передвижения по позициям должны строго регулироваться уставом.

«В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из «тусовки», но и демаскировал все позиции», — говорится в сообщении украинских СМИ.

Напомним, нового начальника Генштаба ВСУ представил на прошлой неделе министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, Хомчак прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода, поэтому «очень хорошо знает проблемы, знает, над чем нужно работать».

Стоит отметить, что новый глава Генштаба украинской армии с июля по декабрь 2014 года командовал южной группировкой ВСУ. Силовики намеревались окружить Донецк с юга и занять Иловайск и Харцызск, однако эти попытки потерпели крах.

Генерал загнал украинских военных в так называемый «Иловайский котел». Тогда вооруженный конфликт произошел между украинскими силовиками и защитниками Донецкой народной республики. В ходе столкновения бойцам ДНР удалось окружить противника, создав так называемый «котел». При выходе из него украинская сторона понесла колоссальные потери: убитых, раненых и пленных исчисляли сотнями.

Случай под Иловайском в СМИ тогда назвали «самым жестоким поражением украинских сил за все время военных действий в зоне АТО».