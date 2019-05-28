Корреспондент ФАН в Сирии запечатлел секретный туннель боевиков у города Калаат Аль-Мадик

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), прочесывая местность в окрестностях освобожденного города Калаат Аль-Мадик на северо-западе Хамы, нашли вход в туннель боевиков, пролегающий на глубине 20 метров. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР присоединился к правительственным силам в ходе следующего осмотра и снял на видео подземный переход террористов.

Длина туннеля составляет порядка 50 метров. Он проложен в скале и содержит специальные помещения для пыток людей, похищенных террористическими бандгруппами. Другие выделанные в горах комнаты использовались в качестве командных пунктов джихадистов, их складов с вооружениями и боеприпасами. В отдельных из них в ходе осмотра было найдено самодельное оружие радикалов.

Кроме того, здесь и в других укрытиях исламистов в Калаат Аль-Мадике после освобождения было обнаружено большое количество вооружений, в том числе тяжелых, которые в соответствие с российско-турецким Меморандумом должны были быть отведены из буферной зоны на окраинах «Большого Идлиба». Войска САР изъяли минометы, ракеты к РСЗО «Град», артиллерийские снаряды, большое количество патронов.

Ранее в ходе прочесывания населенного пункта военнослужащие САА также наткнулись на бывший полевой госпиталь боевиков, оснащенный современным медицинским оборудованием производства Израиля и США. Найденные там же многочисленные лекарственные препараты тоже были в основном иностранного изготовления. Тогда это удалось запечатлеть на видео другому нашему сирийскому корреспонденту.

Напомним, Калаат Аль-Мадик вернулся под контроль правительственных сил в начале текущего месяца в ходе наступления сирийских войск и ВКС РФ, ставшего ответом на усилившиеся обстрелы и атаки террористов, в том числе в направлении российской базы «Хмеймим». До этого город на протяжении почти всего сирийского конфликта оставался одним из важнейших форпостов так называемой вооруженной оппозиции и радикалов-исламистов из «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.