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Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Вильнюсе за «угрозу нацбезопасности»

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Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Вильнюсе за «угрозу нацбезопасности»

Москва, 28 мая. Шеф-редактор интернет-издания Sputnik Литва Марат Касем задержан в Вильнюсе. Об этом он сообщил лично в разговоре с представителями СМИ.

«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», — приводит слова журналиста РИА Новости.

Касем уточнил, что литовские власти запретили ему въезд в страну на пять лет. В настоящее время шеф-редактор Sputnik Литва находится за пределами государства.

Российские СМИ регулярно сталкиваются с препятствиями в работе в прибалтийских странах. Как отмечал МИД РФ, действия этих государств в отношении российских журналистов носят скоординированный характер. Москва неоднократно обращала внимание, что притеснение СМИ противоречат заявлениям Прибалтики о приверженности принципам демократии и свободы слова.

Сложная ситуация со свободой слова после 2014 года наблюдается также на Украине. В настоящее время под арестом в Киеве остается главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он был задержан год назад, украинские власти обвинили Вышинского в якобы имевшей место «госизмене» и поддержке республик Донбасса.

Москва не раз обращала внимание, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность. Ранее журналисты выразили надежду, что отношение нового президента Украины Владимира Зеленского к Вышинскому будет более гуманным.

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Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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