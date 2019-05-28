Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Киев, 28 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о возвращении бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Украины Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины.

«Внести изменение в указ президента Украины от 26 июля 2017 года, исключив положение об утрате Михаилом Саакашвили гражданства Украины», — говорится в документе.

Саакашвили уже отреагировал на известия о возвращении гражданства, поблагодарив Зеленского.

Ранее во вторник с призывом вернуть опальному политику гражданство Украины выступил мэр Львова Андрей Садовой. По мнению главы Львова, которым он поделился в Facebook, Саакашвили лишили гражданства исключительно из-за того, что он посмел пойти против президента Петра Порошенко.

Напомним, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской области. Менее чем через год губернатор был уволен, затем Саакашвили лишили украинского гражданства.

Саакашвили был также закрыт въезд на территорию страны. В преддверии выборов президента Украины политик обещал непременно вернуться в Киев.