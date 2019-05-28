Стриптиз «кабана» в детском саду Сургута сняли на видео

Сургут, 28 мая. Стриптиз в исполнении аниматора в костюме кабана в стенах детского сада «Золотая рыбка» в Сургуте попал на видео. Запись опубликована на платформе YouTube.

Аниматор в ростовом костюме исполняет танец с эротическими движениями. После того, как персонаж снимает с себя костюм, к нему присоединяется одна из женщин, находящаяся в зале.

«Ужас какой! Героиня, по-моему, заведующая детским садом «Золотая рыбка». Я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять», — возмутились пользователи под видеозаписью.

Пользователи высказали претензии к департаменту образования региона, который должен контролировать деятельность детских садов.

«Что за разврат в стенах сада! Куда смотрит департамент?» — удивляются комментаторы под видео.

Другие же пользователи напомнили еще об одном вопиющем случае, но уже во владивостокской школе. Ученики школы во Владивостоке устроили «БДСМ-вечеринку» на выпускной. В Сети появились несколько роликов с участием выпускников. Они разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель, кричат, поют и танцуют. Некоторые старшеклассники были в костюмах «зайчиков», а одна из девушек надела форму полицейского.

Однако представитель детского сада «Золотая рыбка» сообщил в комментарии URA.RU, что ролик был снят не в стенах дошкольного учреждения. Кроме того, представитель заявил, что руководство детского сада потребует удалить скандальную запись из YouTube.