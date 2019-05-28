Лоза заступился за российскую участницу украинского «Голоса»

Москва, 28 мая. Известный музыкант Юрий Лоза выступил в защиту москвички Таисии Скомороховой, которая подверглась травле в соцсетях из-за успеха на украинском конкурсе «Голос.Дети».

Многие украинские интернет-пользователи обрушились с критикой на девочку, упрекая ее в том, что она участвует в украинской версии популярного шоу, а не в российской. Лоза в свою очередь напомнил, что многие украинские артисты участвуют в российских проектах, и никто их за это не осуждает.

«Они совершенно не понимают, что творят. Их артисты участвуют в наших проектах, и ничего с ними не случается, а наши артисты почему-то у них участвовать не могут, потому что это рассматривается Украиной как агрессия», — отметил певец.

Лоза полагает, что лучше всего в данном случае — дать ситуации развиваться, как она развивается, поскольку российская сторона все равно никак не может повлиять на украинский «Голос». В конечном итоге, уверен музыкант, токсичные украинские зрители делают себе только хуже, сообщает РИА Новости.



В качестве примера он привел недавний случай в польском Гданьске, где запретили исполнить «большевистскую» песню «Темная ночь». Лоза не исключил, что подобные запреты в скором времени могут появиться и на Украине. При этом артист подчеркнул, что любые запреты, идет ли речь о песнях, книгах или фильмах, идут лишь во вред обществу.

Ранее сообщалось, что маленькая участница «Голоса» из России Таисия Скоморохова заслужила благосклонность всех наставников, среди которых была Джамала, DZIDZIO, а также музыканты из дуэта «Время и Стекло». В итоге москвичка выбрала именно последних в качестве своих менторов. Несмотря на это, многие украинские зрители выразили возмущение из-за того, что в конкурсе участвует ребенок из «страны-агрессора». По мнению критика музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, такая реакция стала результатом антироссийской политики, которую на протяжении долгого времени проводит Киев.