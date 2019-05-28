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Задержанный в Косово россиянин освобожден

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Задержанный в Косово россиянин освобожден

Белград, 28 мая. Один из двух задержанных в Косово сотрудников Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), россиянин Михаил Краснощеков, освобожден, об этом сообщила пресс-служба МООНК.

«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что гражданин РФ Михаил Краснощеков был арестован косовским спецназом в городе Зубин-Поток. Президент самопровозглашенной республики Косово объяснил факт задержания российского гражданина его сопротивлением полиции. Сообщалось, что россиянин находился в больнице с ранениями, полученными, вероятно, в результате задержания. Косовская полиция избила россиянина, после того как услышала, что тот «разговаривает с сербами на сербском языке».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии Федеральному агентству новостей заявила, что МИД РФ прорабатывает ответные меры на инцидент. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от МООНК предоставить «исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова».

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Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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