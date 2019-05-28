В Госдуме призвали правоохранителей оценить деятельность сына Венедиктова

В редакции «Эха Москвы» не смогли опровергнуть информацию о том, действительно ли сын известного «борца с режимом», главреда радиостанции Алексея Венедиктова причастен к нелегальному бизнесу, продавая контрафактную продукцию в кальянной.

Помощница руководителя редакции сообщила, что Венедиктов находится на встрече, уточнила мобильный номер корреспондента Федерального агентства новостей и пообещала, что Венедиктов свяжется с нашим изданием. Но этого так и не произошло. Журналист Евгения Альбац не стала поднимать трубку, как и заместитель Венедиктова Сергей Бунтман.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что правоохранительные органы должны дать оценку деятельности Венедиктова-младшего.

«У нас есть законодательство. Если эти факты имели место, то они должны подлежать проверке. Информаторы (парламентарий имеет в виду пользователей социальных сетей, которые рассказали о противоправной деятельности Венедиктова-младшего. — Прим ФАН) должны предоставить эту информацию правоохранительной системе, ведь он (сын Венедиктова. — Прим. ФАН) знал о происходящем. Возможно, все это было организовано группой лиц», — говорит политик.

По словам депутата Госдумы, сам Алексей Венедиктов также пренебрегает российскими законами. Политик уверен, что главный редактор «Эха» руководствуется исключительно установками коллективного Запада.

«Среда, которая у нас называется условно «оппозиционной», на самом деле является пятой колонной. В этой среде не принято следить за соблюдением законодательства Российской Федерации. Это следствие установки из Лондона и Вашингтона. Лондон, например, ни разу не выдал ни одного коррупционера», — резюмировал Евгений Федоров.

Как ранее сообщали пользователи социальных сетей, заведение, в котором работает Венедиктов-младший, не имеет лицензии на продажу алкоголя. Более того, судя по всему, оно работает «в черную», нарушая тем самым налоговое законодательство. Сам отпрыск Венедиктова с клиентами ведет себя по-хамски и отказывается выдавать чеки.