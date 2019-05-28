Потап и Настя Каменских раскрыли секрет своих добрачных отношений

Москва, 28 мая. Украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских рассказали о том, как развивались их отношения. Они признались, что часто ссорились и могли не разговаривать месяцами.

В передаче «Светская жизнь» на YouTube-канале «1+1» Потап сообщил, что ссоры начались с самого начала сотрудничества артистов. Он отметил, что Каменских ему понравилась не сразу, с началом записи отношения между ними только ухудшились.

«У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Она… итальянка такая. И начали ссориться, ссориться, ссориться», — сказал продюсер.

Каменских подтвердила слова супруга. Она рассказала, что однажды разругалась с Потапом во время гастролей. По словам Каменских, артисты не разговаривали полтора месяца, вместе выступали на концертах, а потом садились в разные машины и ехали в разные гостиницы.

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга», — приводит слова Каменских «Пятый канал».

Украинские артисты Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая. Свои отношения пара долгое время скрывала. После свадьбы Каменских поблагодарила супруга за то, что он поддержал ее в решении не предавать отношения огласке.

Дуэт Потапа и Насти образовался еще в 2006 году, когда Потап искал вокалистку для исполнения припевов. Ранее сообщалось, что молодожены отправились в свадебное путешествие. Медовый месяц они проводят на пляже.