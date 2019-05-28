В Госдуме обсудили с делегацией из Кореи, как задать ускорение взаимным соглашениям и торговле

Российские парламентарии во вторник, 28 мая, приняли в Государственной думе южнокорейскую делегацию, которую возглавил председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан, и провели первое заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает это событие важным шагом в укреплении партнерства между нашими странами, которые в 2020 году отметят 30-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений.

«За последнее время отношения между Государственной думой и Национальным собранием не просто активизировались. Они стали по-настоящему партнерскими, — отметил Володин. — Совместная российско-корейская инициатива проведения Совещания спикеров парламентов стран Евразии активно развивается. На третьем совещании в прошлом году в Анталье работали парламентские делегации из 41 страны, представляющие все части евразийского континента. Востребованность этого формата вселяет уверенность, что мы сможем вместе выйти на законодательное решение задачи по продвижению интеграционных проектов на евразийском пространстве».

По словам председателя Госдумы, межпарламентская комиссия обеспечит условия для расширения торгово-экономического сотрудничества России и Республики Корея. Приоритетными в Госдуме называют инвестиционные проекты по созданию новых производств в регионах Сибири и Дальнего Востока России.

«У нас наблюдается устойчивый рост взаимного товарооборота, — сказал Володин. — В 2018 году он увеличился на 29,1% до 24,8 млрд долларов США. В прошлом году Республика Корея заняла 8-е место среди основных внешнеторговых партнеров Российской Федерации, обогнав Японию. Российская Федерация, в свою очередь, занимает 10-е место среди внешнеторговых партнеров Республики Корея. В январе — марте 2019 года товарооборот вырос еще на 50,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 6,2 млрд долларов. Думаю, что такими темпами нам по силам достичь к 2020 году намеченной цели — довести ежегодный объем торговли до 30 млрд долларов».

В Думе при сотрудничестве с Национальным собранием Кореи планируют создать законодательные условия для взаимных инвестиций в энергетику, автомобилестроение, судостроение, медицину. На сегодняшний день в договорно-правовой базе двустороннего воздействия более 50 соглашений, уточнил Володин.

«Вместе с этим порядка двух десятков двусторонних документов находятся на рассмотрении и согласовании правительств наших стран, причем некоторые из них — более 5 лет. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы эти завалы были разобраны, — призвал российских и корейских коллег Володин. — Ведь там лежат проекты межправительственных соглашений о взаимном признании водительских удостоверений, научно-техническом сотрудничестве, признании дипломов членов экипажей морских судов. Решения этих вопросов ждут граждане наших стран».

Председатель Госдумы РФ предложил начать экспертную проработку трехсторонних (Россия — Республика Корея — КНДР) проектов, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Северной Кореи. В первую очередь речь идет об интеграции корейских железных дорог с Транссибом и транзитных поставок трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в Республику Корея.

«Наши президенты многое делают для развития отношений между нашими странами, и со своей стороны мы должны сделать все, чтобы обеспечить реализацию достигнутых договоренностей», — заявил Вячеслав Володин.

Он также отметил, что введение безвизового режима с 2014 года позволило стимулировать развитие туристических обменов. В 2018 году турпоток из России в Республику Корея увеличился на 5% (244 тыс. поездок), а из Южной Кореи к нам — на 42% (361 тыс. поездок).

В 2020 году обе страны проведут год взаимных обменов в честь 30-й годовщины установления российско-южнокорейских дипломатических отношений. К этому времени планируется подписать соглашения о взаимном признании дипломов и ученых степеней.

Вячеслав Володин пригласил южнокорейскую делегацию на международный форум «Развитие парламентаризма», который пройдет 1-2 июля этого года в Москве. Представитель южнокорейской делегации Мун Хи Сан в ответ передал приглашение президенту Владимиру Путину выступить в корейском парламенте.

Еще одной площадкой для встреч представителей двух государств станет совещание спикеров стран Евразии в Нур-Султане.

«Количество желающих принять участие в этом совещании растет с каждым годом. Мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедутся еще больше наших коллег, из всех стран, представляющих огромную территорию Европы и Азии, для того чтобы обсудить вопросы, межрегионального сотрудничества, развития экономики, темы, связанные с противодействием терроризму, угрозам безопасности. — сказал Володин. — Все это будет обсуждаться в рамках данного формата, который в свое время был инициирован нашими парламентами и получил большую поддержку и сегодня динамично развивается».

Российские парламентарии также обсудили с южнокорейскими коллегами проведение форума цифровой экономики с участием представителей бизнес-сообщества.