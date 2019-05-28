Сирия, 28 мая. При поддержке ЦПВС РФ в Дамаск и Дейр-эз-Зор была доставлена гумпомощь. ВКС РФ и ВВС САР проводят боевые вылеты на границах «Большого Идлиба». Курды лишились бойца в результате взрыва в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют совместные боевые вылеты с ВВС Сирии на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на западе Алеппо и на границе между Хамой и Идлибом.

Курды: лишились одного из бойцов в результате взрыва в города Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В соответствии с данными информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, в Сирию прибыла еще одна партия гумпомощи. Российские военные обеспечили доставку гуманитарного груза в населенный пункт Харна к северу от Дамаска. Среди нуждающихся сирийцев была распределена тысяча продовольственных наборов общим весом в более чем четыре тонны. Напомним, поселение было зачищено от джихадистов вооруженной оппозиции в ноябре 2016 года, тогда как все окрестности столицы полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) около года назад, что позволило увеличить поток сирийцев, возвращающихся в САР. Также гумпомощь была доставлена в находящуюся на территории в провинции Дейр-эз-Зор деревню Мазлум, которая была отбита у террористов «Исламского государства»1 в конце 2017-го.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в Западном Алеппо, атакуя расположения боевиков вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам исламистов недалеко от бывшей базы 46-й дивизии. По данным интернет-портала Step News Agency, к авиации САР также присоединились российские ВКС, ударившие по военным объектам исламистов на окраине населенного пункта Кафр-Тааль недалеко от Аль-Атариба.

Между тем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции недалеко от деревни Бирна юго-западнее административного центра региона, передает новостной портал Masar Press Agency. Никаких сведений о нанесенном исламистам уроне на данный момент не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) заявляет о том, что боевики «Исламского государства» предприняли попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Ашари юго-восточнее Дейр-эз-Зора, не уточняя никаких подробностей об итогах противостояния. Поскольку город находится вблизи линии разграничения сил с «демократическими силами», в зонах контроля которых нередко наблюдаются вылазки «спящих ячеек» ИГ1, предполагается, что именно оттуда могли перебраться джихадисты.

Между тем Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что один из курдских бойцов был убит в результате взрыва мины в городе Багуз-Фаукани в юго-восточной части региона. Местные активисты полагают, что бомба была заложена еще во время оккупации города джихадистами террористической группировки. Напомним, курды заявили о взятии населенного пункта в январе.

Провинция Идлиб

Авиация союзных сил ВКС России и ВВС Сирии возобновила работу на юге провинции. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), точечные авиаудары пришлись по местам базирования джихадистов неподалеку от населенных пунктов Кафр-Саджна и Хиш на юге провинции. Военные самолеты союзников также атаковали огневые позиции исламистов террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на подступах к городу Хан Ас-Сабил, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus). Информация о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняется. Как известно, воздушные атаки призваны ослабить позиции противника с целью продвижения подразделений Сирийской арабкой армии (САА) на северо-западе соседней Хамы и на северо-востоке Латакии.

Провинция Хама

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что в северной части региона не утихают перестрелки между отрядами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Боевики ударили по населенному пункту Камхана. Сведения о возможных жертвах среди местных жителей пока уточняются. В свою очередь части Сирийской арабской армии (САА) обстреливают укрепрайоны исламистов поблизости от города Ас-Сайад под прикрытием авиации. Информационный портал Al Manar News заявляет о том, что боевики продолжают нести потери как в живой силе, так и в военной технике. Напомним, в первой половине дня силам Башара Асада удалось ликвидировать несколько военных объектов джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)