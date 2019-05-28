Доллар и евро укрепились по отношению к рублю

Москва, 28 мая. Российский рубль снижается в цене по отношению к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 15.26 доллар вырос до 64,57 рубля, евро — до 72,25 рубля.

Американская валюта установлена Центробанком РФ на 29 мая в размере 64,54 рубля, евро — 72,17 рубля.

Как сообщает «Свободная пресса», во вторник на открытии торгов доллар вырос на две копейки — до 64,49 рубля, а евро подешевел на пять копеек — до 72,06 рубля.

В то же время заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский уверен, что рубль в конечном итоге вернется к укреплению, поскольку выглядит привлекательнее валют других стран.

По его словам, несмотря на небольшое ослабление российской валюты, рубль может быстро отыграть потери, в случае улучшения отношений инвесторов к развивающимся рынкам. Он подчеркнул, что рубль останется популярным на рынке из-за высоких цен на нефть, профицитного бюджета, а также из-за высоких процентных ставок.