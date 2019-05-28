Рудковская построила замок для гостей в стиле Пугачевой

Москва, 28 мая. Чета продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко возвела на своем участке в подмосковном элитном поселке Горки-10 роскошный дом для гостей. Поклонники звездой пары отметили, что новостройка очень похожа на великолепный замок Аллы Пугачевой.

Рудковская не скрывает личную жизнь семьи и часто делится с поклонниками кадрами шикарного дома. Недавно Рудковская сообщила, что они с супругом решили построить еще один дом на загородном участке.

«Да, мы построили новый дом с башенкой. Но там сейчас никто не живет — он предназначен для гостей», — сообщила Рудковская.

Кроме того, Рудковская рассказала, что Плющенко последнее время увлекся садоводством. Теперь на территории загородной резиденции семьи появились парники с помидорами, огурцами и перцем. Однако злопыхатели предположили, что строительство второго дома связано с разладом в отношениях звездной пары, пишет телеканал «360».

Поклонники отметили, что дом Рудковской и Плющенко крайне напоминает шикарный особняк еще одной звездой четы – Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Дворец Пугачевой стоимостью не менее 12 миллионов долларов находится в деревне Грязь.

Ранее Рудковская рассказала, что шестилетний сын отказывается фотографироваться без вознаграждения. Рудковская пояснила, что любую профессиональную съемку ее сын воспринимает как работу. Маме приходится договариваться с Сашей, даже если она сама хочет сфотографироваться с ребенком.