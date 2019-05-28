Спикер Нацсобрания Кореи пригласил Путина выступить в парламенте республики

Москва, 28 мая. Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан пригласил президента России Владимира Путина выступить в парламенте республики, об этом Хи Сан заявила на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«У меня остался всего лишь один год в должности спикера Национального собрания. За это время я бы хотел увидеть выступление Владимира Путина в нашем парламенте», — заявил Хи Сан.

Кроме того, спикер Нацсобрания Кореи пригласил Володина посетить республику с ответным визитом. Володин, в свою очередь, заявил, что передаст президенту РФ его приглашение. В прошлом году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил на пленарном заседании Госдумы.

Ранее посол республики в Москве У Юн Гын заявил, что власти Южной Кореи рассчитывают, что президент России посетит страну в 2019 году. Дипломат напомнил, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего визита в Россию в июне пригласил российского лидера посетить страну. Сроки визита президента России согласовываются по дипломатическим каналам с учетом дипломатических графиков лидеров Южной Кореи и России.