Самый преданный персонаж «Игры престолов» найден в массовке
Москва, 28 мая. Зрители определили самого преданного персонажа сериала «Игра престолов». Им стал один из воинов северян, которого играет актер из массовки Эндрю МакКлей. Посты об актере стали массово появляться в соцсетях.
Внимание на МакКлея поклонники саги обратили после выхода на экран документального фильма о съемках сериала «Последний дозор». В одном из эпизодов ленты МакКлей передает свою куртку Киту Харрингтону, со словами о том, что очень любит его персонажа Джона Сноу.
Как отметили зрители, персонаж МакКлея действительно всегда поддерживает Сноу: сражается на стороне северян и среди первых признает Джона Королем Севера, передает «Культуромания». Пользователи Twitter подчеркнули, что в «Игре престолов» непросто найти персонажа, который бы остался верен своим принципам. Они поблагодарили МакКлея за верность.
Документальный фильм «Игра престолов: Последний дозор» был представлен 26 мая на телеканале HBO.
Ранее российские разработчики представили «правильную» версию финала «Игры престолов», созданную с помощью искусственного интеллекта. Исследователи считают, что создатели сериала намеренно переставили эпизоды местами, чтобы не повторить концовку еще не изданной книги Джорджа Мартина.