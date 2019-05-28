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Граната с украинского беспилотника ранила 70-летнюю жительницу Горловки

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Граната с украинского беспилотника ранила 70-летнюю жительницу Горловки

Донецк, 28 мая. Беспилотный летательный аппарат украинских военных сбросил гранату на жилой дом в Горловке. Ранения получила 70-летняя жительница Никитовского района города.

Об атаке беспилотника рассказал врио главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Скинули гранату с беспилотника. Ранение получила хозяйка семидесяти лет», — сообщил журналистам Приходько.

На канале rusvesna donbass в Youtube опубликовано видео, снятое внутри дома, на который была сброшена граната.

Ранее руководитель пресс-службы народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал, что с начала текущего года средства ПВО ДНР сбили десять БПЛА украинских силовиков над линией соприкосновения в Донбассе.

В воскресенье сообщалось, что у населенного пункта Счастье беспилотник ВСУ был сбит военными Луганской народной республики. 

Напомним, согласно минским соглашениям, использовать беспилотные летательные аппараты в районе линии соприкосновения в Донбассе могут только наблюдатели ОБСЕ. Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Русская весна
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