В Международный день пропавших детей в России провели консультации для родителей

Сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и волонтеры 25 мая провели различные акции, приуроченные к Международному дню пропавших детей.

Мероприятия были направлены на привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений и противоправной эксплуатации. Символом Дня пропавших детей является изображение синей незабудки.

Волонтеры, в первую очередь, сосредоточили свои усилия на раздаче информационных материалов о безопасности детей для жителей российских городов. Буклеты были разработаны региональными подразделениями Национального центра специально ко Дню пропавших детей.

Брошюры получили жители Томска, Комсомольска, Биробиджана, Хабаровска, Южно-Сахалинска и многих городов Московской области. Также добровольцы провели личные консультации с родителями, дали полезные советы о порядке действий при пропаже ребенка. В Хабаровске также состоялся урок безопасности для детей в школе.

В центре Омска была создана тематическая площадка, на которой волонтеры рассказывали жителям города о проблеме поиска пропавших детей. Также все желающие смогли принять участие в тренинге, посвященном оказанию первой помощи потерпевшим. Для детей были организованы конкурсы, квесты и фестиваль воздушных шаров и мыльных пузырей.

На территории городского парка Липецка прошла акция «Держи меня крепче за руку». В течение дня работали интерактивные площадки для детей, где ребята могли порисовать на асфальте и вырезать из бумаги синие незабудки – символ Международного дня пропавших детей.

Перед гостями мероприятия выступили творческие коллективы города, самым эффектным стало выступление дрессированных собак. Для детей провели обучающую викторину о правилах поведения в интернете. Память пропавших или пострадавших от насилия несовершеннолетних почтили минутой молчания.

Мурманское подразделение Национального центра совместно с сотрудниками МЧС России провело в Галерее безопасности Мурманской области игровое обучающее мероприятия для детей и взрослых. Участники встречи познакомились с историей пожарно-спасательного дела и получили практические знания по правилам безопасного поведения на природе, в городе и быту. Кроме того, состоялась презентация книги-раскраски о пожарной охране. Книга в доступной форме рассказывает об истории становления пожарной охраны в России и в Мурманске. К Международному дню пропавших детей также приурочили конкурс детских рисунков на тему «Правила безопасности детей». Авторов самых оригинальных работ наградили грамотами и памятными подарками.

В центре Рязани 25 мая разместили несколько тематических площадок с поисковым оборудованием и средствами связи. Все желающие могли узнать подробности работы спасателей, а детям и подросткам рассказали, как вести себя в экстремальных ситуациях: что нужно делать, если ты заблудился в лесу или оказался совершенно один в незнакомом и безлюдном месте.

Раздачу брошюр и консультации для всех желающих организовали волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и в Красноярске. В городе состоялась ежегодная высадка сирени на Аллее памяти пропавших детей Красноярского края.

Завершились памятные мероприятия в российских городах акцией «Освети дорогу домой». На улицах волонтеры зажгли сотни свечей, которые символически освещают пропавшим детям дорогу домой, где всегда надеются на их возвращение.

Организаторами акции являются Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям при участии поисково-спасательных отрядов и общественных организаций. В акции могли принять участие все желающие, даже находясь дома. Достаточно было зажечь свечу в память о пропавших детях. В социальных сетях тем временем был запущен хэштег #осветидорогудомой для размещения фотографий зажженных свечей.

Проблема пропажи несовершеннолетних является крайне актуальной во всем мире. В России, по данным МВД, с января по март 2019 года в розыске числилось 1390 несовершеннолетних (это на 44% меньше, чем в аналогичный период 2018 года), в том числе 483 малолетних (в возрасте до 14 лет).

На данный момент найдено 255 несовершеннолетних, в том числе 53 малолетних ребенка. Самовольно ушли из семей 488 несовершеннолетних, удалось разыскать 317 детей. Также 419 несовершеннолетних самовольно покинули детские учреждения, разысканы 282 ребенка.

Подразделения Национального центра в период с января по март текущего года получили 142 заявки на поиски пропавших, 139 детей и подростков были найдены живыми.

В большинстве случаев силами правоохранительных органов и при активном участии волонтерских организаций пропавшего удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если же за это время установить местонахождения пропавшего не удается, человека объявляют в розыск.