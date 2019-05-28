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Эксперт предложил блокировать рекламирующую наркотики соцсеть Facebook

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Эксперт предложил блокировать рекламирующую наркотики соцсеть Facebook

Политический аналитик Руслан Осташко предложил блокировать на территории России соцсеть Facebook за распространение рекламы запрещенных веществ.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила, что в российском сегменте социальной сети Facebook появилась реклама от распространителя наркотических веществ. Само объявление выглядело как страница с изображением листа марихуаны и обещало соискателям «приличный гонорар».

В данных «Библиотеки рекламы» Facebook значится, что объявление разместил один из администраторов страницы «Лучший стаф». Реклама была подписана «medical cannabis» и содержала девиз «Хочешь хорошо отдохнуть или прилично заработать? Тогда пиши нам». Сомнительное объявление увидел один из пользователей соцсети, сообщивший о находке в службу технической поддержки. Однако сотрудники Facebook проигнорировали жалобу. В Роскомнадзоре же сообщили, что смогут потребовать блокировки рекламы лишь после завершения экспертизы МВД. В руководстве Facebook заверили, что удалили объявление, однако не объяснили, как оно вообще могло появиться на сайте.

Эксперт предложил блокировать рекламирующую наркотики соцсеть Facebook

Комментируя произошедшее, политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «проблема распространения таких объявлений заключается в том, что Facebook не имеет официального представительства в России».

«Есть американские корпорации, которые работают в России абсолютно легально, то есть у них есть официальные представительства, та же Google. Да, к ним есть определенные вопросы, но они в принципе ведут диалог и готовы что-то делать и решать, понимая, что российский рынок один из самых развитых с точки зрения Интернета. По объему он не самый большой, но существенный. И все хотят здесь зарабатывать деньги, поэтому принимают цивилизованные правила игры. Однако же есть такие монополисты, как Facebook и YouTube, которые не имеют своих представительств в России, и я лично сталкивался с тем, что невозможно официально решать спорные вопросы с этими компаниями», — утверждает эксперт.

Другими словами, на все официальные запросы российских граждан, сотрудники компании либо отвечают с большой задержкой, посылая в главные офисы в США, либо вовсе игнорируют.

«Понятное дело, что никто туда не поедет и вопросы подвисают в воздухе. Напомню, это отсутствие желания решать вопрос в правовом поле той страны, где они зарабатывают деньги. Это и стало основной причиной, почему этих компаний нет в том же Китае. Американцы отказались регистрировать китайские филиалы и отказались подчиняться китайскому законодательству, считая его очень специфическим и неподходящим для своей бизнес-модели», — продолжает собеседник ФАН.

Эксперт предложил блокировать рекламирующую наркотики соцсеть Facebook

Именно по этой причине Китайская Народная Республика заблокировала работу практически всех сервисов Google и тот же Facebook. Политический аналитик уверен, что Российская Федерация может перенять китайский опыт и блокировать работу американской социальной сети на территории России.

«Нам нужно пойти на принцип и заблокировать Facebook до тех пор, пока эта компания не откроет свой офис в России, с которым можно официально и легально решать определенные юридические вопросы. Надо эти компании закрывать в России, как бы грубо это не звучало, это не желание запретить все и вся. Как только это произойдет, я уверен на 100%, официальные представительства YouTube и Facebook будут открыты на следующий же день. И уже тогда можно будет решать проблему рекламы наркотиков быстро и безболезненно для всех», — заключил эксперт.

Напомним, в апреле 2018 года Facebook заблокировал аккаунт ФАН, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения». Редакция отечественного СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от американского суда — наложить штрафные санкции на социальную сеть.

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Автор: Сергей Петров
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