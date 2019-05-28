Эксперт предложил блокировать рекламирующую наркотики соцсеть Facebook

Политический аналитик Руслан Осташко предложил блокировать на территории России соцсеть Facebook за распространение рекламы запрещенных веществ.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила, что в российском сегменте социальной сети Facebook появилась реклама от распространителя наркотических веществ. Само объявление выглядело как страница с изображением листа марихуаны и обещало соискателям «приличный гонорар».

В данных «Библиотеки рекламы» Facebook значится, что объявление разместил один из администраторов страницы «Лучший стаф». Реклама была подписана «medical cannabis» и содержала девиз «Хочешь хорошо отдохнуть или прилично заработать? Тогда пиши нам». Сомнительное объявление увидел один из пользователей соцсети, сообщивший о находке в службу технической поддержки. Однако сотрудники Facebook проигнорировали жалобу. В Роскомнадзоре же сообщили, что смогут потребовать блокировки рекламы лишь после завершения экспертизы МВД. В руководстве Facebook заверили, что удалили объявление, однако не объяснили, как оно вообще могло появиться на сайте.

Комментируя произошедшее, политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «проблема распространения таких объявлений заключается в том, что Facebook не имеет официального представительства в России».

«Есть американские корпорации, которые работают в России абсолютно легально, то есть у них есть официальные представительства, та же Google. Да, к ним есть определенные вопросы, но они в принципе ведут диалог и готовы что-то делать и решать, понимая, что российский рынок один из самых развитых с точки зрения Интернета. По объему он не самый большой, но существенный. И все хотят здесь зарабатывать деньги, поэтому принимают цивилизованные правила игры. Однако же есть такие монополисты, как Facebook и YouTube, которые не имеют своих представительств в России, и я лично сталкивался с тем, что невозможно официально решать спорные вопросы с этими компаниями», — утверждает эксперт.

Другими словами, на все официальные запросы российских граждан, сотрудники компании либо отвечают с большой задержкой, посылая в главные офисы в США, либо вовсе игнорируют.

«Понятное дело, что никто туда не поедет и вопросы подвисают в воздухе. Напомню, это отсутствие желания решать вопрос в правовом поле той страны, где они зарабатывают деньги. Это и стало основной причиной, почему этих компаний нет в том же Китае. Американцы отказались регистрировать китайские филиалы и отказались подчиняться китайскому законодательству, считая его очень специфическим и неподходящим для своей бизнес-модели», — продолжает собеседник ФАН.

Именно по этой причине Китайская Народная Республика заблокировала работу практически всех сервисов Google и тот же Facebook. Политический аналитик уверен, что Российская Федерация может перенять китайский опыт и блокировать работу американской социальной сети на территории России.

«Нам нужно пойти на принцип и заблокировать Facebook до тех пор, пока эта компания не откроет свой офис в России, с которым можно официально и легально решать определенные юридические вопросы. Надо эти компании закрывать в России, как бы грубо это не звучало, это не желание запретить все и вся. Как только это произойдет, я уверен на 100%, официальные представительства YouTube и Facebook будут открыты на следующий же день. И уже тогда можно будет решать проблему рекламы наркотиков быстро и безболезненно для всех», — заключил эксперт.

Напомним, в апреле 2018 года Facebook заблокировал аккаунт ФАН, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения». Редакция отечественного СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от американского суда — наложить штрафные санкции на социальную сеть.