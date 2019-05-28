Миссия ООН в Косово сделала заявление в связи с арестом россиянина в Косово

Приштина, 28 мая. Российский сотрудник Миссии ООН Михаил Краснощеков и его коллега, которые были задержаны во вторник в Косово, доставлены в больницу с травмами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK).

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Захир Танин, который возглавляет Миссию в Косово, потребовал немедленно освободить дипломатов. По его словам, нанесение любого ущерба персоналу ООН будет иметь серьезные дипломатические последствия.

«Я настоятельно призываю все стороны соблюдать принципы верховенства закона, уважать всеобщее право на жизнь и свободу, и помочь восстановить спокойствие и безопасность в этом регионе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что косовский спецназ провел рейд в городе Зубин-Поток, в ходе которого задержал 23 человека — в основном сербов и бошняков. Среди задержанных оказался сотрудник Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Представитель консульства РФ в Белграде рассказал Федеральному агентству новостей, что россиянин был избит во время задержания.

Министерство иностранных дел РФ потребовало от властей Косово предоставить информацию об обстоятельствах ареста Краснощекова и немедленно освободить дипломата.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что сербская армия может защищать свою территорию, по крайней мере до границы с Косово. Однако руководство НАТО уже предупредило Белград о том, чтобы он не смел начинать военные действия.