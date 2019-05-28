Зеркальный ответ Вашингтону на захват россиянина в Косово предложили в Госдуме

Россия должна симметрично ответить на захват российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова и задержать у нас в стране гражданина США такого же ранга. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Сам факт задержания в Косово российского представителя такого уровня ни в какие ворота не лезет! И это уже не первая провокация. Я считаю, что Российской Федерации надо просто-напросто задержать на территории нашей страны подобного же уровня американского гражданина — и разговаривать уже с аналогичной позиции», — уверен парламентарий.

Когда нас бьют по одной щеке, хватит бросаться подставлять другую, отметил собеседник ФАН.

Сегодня в начале пленарного заседания Госдумы председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский озвучил необходимость более внимательно отнестись к обострившейся ситуации в Сербии, рассказал Шерин. Жириновский предложил поручить комитету ГД по международным отношениям немедленно подготовить командировку и выехать на место.

Напомним, что ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич объявил о том, что в Косово был избит и задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации (UNMIK) Михаил Краснощеков.

Утром полиция Косово провела аресты сербов, проживающих в северных районах края, — не только среди гражданских жителей, но и в рядах полицейских. В ответ Белград привел вооруженные силы страны в состояние боевой готовности.

Россия не признает суверенитета Косово и продолжает считать его территорией Республики Сербия.