В Госдуме обсуждают упрощение перевозки спецгрузов по дорогам России

Государственная дума в первом чтении приняла изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и закон, регулирующий перевозку опасных грузов.

Правительство попросило освободить перевозчиков от необходимости получать специальные разрешения на перевозку грузов повышенной опасности, сообщает Федеральное агентство новостей. По мнению инициаторов законопроекта из состава правительства РФ, сегодняшний порядок перевозок спецгрузов по дорогам России не обеспечивает межведомственного информационного взаимодействия в режиме секретности.

Существующий закон обязывает Ространснадзор согласовать с владельцами автомагистралей маршрут следования транспорта с опасным грузом в течение четырех дней.

«Владельцы автомобильных дорог, с которыми установлена необходимость согласования маршрутов перевозки специальных грузов, не отнесены к государственным органам и организациям, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне», — отмечается в пояснительной записке к тексту законопроекта.

Проект закона исключает необходимость получения специального разрешения на перевозку специальных грузов повышенной опасности.

«Принятие предлагаемых проектом федерального закона изменений позволит исключить доступ лицам, не имеющим допуска к государственной тайне, к секретной информации о перемещении транспортных средств, перевозящих специальные грузы повышенной опасности, — считают авторы. — И своевременно выполнять поставленные задачи по удовлетворению особо важных государственных и оборонных нужд страны, а также в целях обеспечения безопасности государства».

Предполагается, что на безопасность перевозок изменение в законе не повлияет: документ о специальных перевозках и так распространяет повышенные требования по безопасности на перевозку специальных грузов.

Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, рассказал ФАН, что перевозчики специальных грузов практически не фигурируют в громких ДТП и происшествиях на дорогах России, автомобильное сообщество к ним никаких претензий не имеет.

«Думаю, речь идет о бюрократических проволочках, которые затрудняют перевозки, и депутаты их устраняют», — предположил Солдунов в разговоре с ФАН.

В думском комитете по транспорту считают, что принятие закона обеспечит необходимый секретный режим перевозки грузов.