Москва, 28 мая. Скандально известный блогер Алексей Навальный, который громко заявляет о создании «новой России» и борьбе за демократию, умалчивает, что его спонсорами выступают не просто олигархи, а люди, которым чужды человеческие ценности — спонсоры гражданской войны на Украине, преступники и наркоторговцы.

Так, в числе людей, оплачивающих деятельность Навального, совладелец «Альфа-Групп», гражданин Израиля Михаил Фридман, живущий в Лондоне. Предприниматель успешно сидит на двух стульях — ведет бизнес как в России, так и на Украине. Именно в его банке блогер держит свои счета, а также использует кредитную организацию для проворачивания теневых схем с пожертвованиями россиян и отмывания денег.

Как передает Nation News, руководство «Альфа-Банк РФ» в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, заявило, что украинское подразделение кредитной организации якобы убыточно, поэтому необходимо закрывать филиалы. Заявления звучали весьма странно на фоне того, что банк занимал в то время лидирующие позиции во всех сегментах украинского рынка. В итоге подразделение было продано финансово-промышленной группе ABH Ukraine Ltd, принадлежащей холдингу ABH Holdings S. A., которым владеет как Фридман, так и Герман Хан, Петр Авен, и Алексей Кузьмичев.

При этом Фридман всячески старался доказать свою лояльность Киеву, называя Крым «оккупированным» и оплачивая деятельность украинских националистов. Структуры бизнесмена поддерживали АТО. «Альфа-Банк», в частности, оказывал финансовую поддержку воюющему на стороне ВСУ националистическому батальону «Азов», о кровавых зверствах которого сняты документальные фильмы.

Фридман помогал украинской родине не только деньгами, но и идеями. Так, компания «Киевстар», которая входит в холдинг Veon и контролируется миллиардером через люксембургскую фирму LetterOne, выступила спонсором «патриотического» фильма «Киборги». Олигарх помог Украине героизировать экстремистов запрещенного в РФ «Правого сектора»1 и прочих националистов.

Другим спонсором Навального выступает один из ведущих акционеров «Альфа-Групп» Герман Хан, который параллельно является держателем ценных бумаг LetterOne Holdings и X5 Retail Group, а также главой L1 Energy. Именно он передавал через своего посредника заказной компромат против российского бизнесмена и главы энергетической компании Gunvor Геннадия Тимченко, а также просил «потопить» ВТБ в судах. Блогер за вознаграждение охотно публиковал «расследования» и создавал вокруг Тимченко негативный фон.

Хана также подозревали в организации международного наркотрафика посредством ресурсов компании «Альфа-Эко». Дело в том, что еще в молодости миллиардер был учредителем компании Harmaty&Co в Венгрии. Ее впоследствии обвиняли в торговле наркотическими веществами и отмывании криминальных наркокапиталов.

Особое внимание к себе компания привлекла в 1995 году, когда по Хабаровску пронеслась волна массовых отравлений. Врачи узнали, что причиной ухудшения самочувствия граждан стал сахар, в который были замешаны опиаты. Выяснилось, что попали они в регион в контейнерах, которые компания «Альфа-Эко» использовала ранее для транспортировки грузов из Китая. Наркотики завозились на территорию России поездами под «сахарной маскировкой». Не исключено, что полученные от наркотрафика средства Хан пускал на финансирование «демократических позывов» Навального.

Таким образом, «демократия» Навального, по сути, строится на финансировании наркоторговцев и людей, оплачивающих гражданскую войну на Украине, которая за пять лет, по данным ООН, унесла жизни более чем 10 тысяч людей.

Напомним, что Навальный и основанный им «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) не раз оказывались в центре скандалов, в том числе связанных с махинациями. Так, в декабре прошлого года Агентство федеральных расследований FLB раскрыло схему сбора «пожертвований», изучив историю личного биткоин-кошелька соратника блогера — Леонида Волкова. На этот счет регулярно поступали переводы криптовалюты на крупные суммы. Весь «народный краудфандинг» оказался всего-навсего операцией прикрытия тайного финансирования кампании Навального фондами Запада через платформу по криптовалютам Blockchain.com.

На сторонника Навального, арестованного на 20 суток, ранее составили административный протокол о неуважении к обществу, государству, официальным государственным символам.

Кроме того, автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК», проанализировав данные публичных биткоин-кошельков Навального, заметил странное обстоятельство: поездки блогера на отдых за границу «перекликаются с датами снятия миллионов с того самого кошелька». К примеру, во время путешествия семьи блогера в Египет со счета было выведено три биткоина или 1,3 миллиона рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.