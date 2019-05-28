Более 20 тысяч человек прикоснулись к истории автоспорта на фестивале Moscow Classic

В Подмосковье в минувшие выходные завершился первый этап единственного в России международного любительского чемпионата Moscow Classic Grand Prix.

В этом году состязания в рамках масштабного фестиваля авто и мото классики Moscow Classic прошли в седьмой раз, на трассы вышло более сотни участников из России, Украины, Германии, Латвии и Белоруссии.

В первый день фестиваля состоялся этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества «Боевая классика». Участники переделывали зимние болиды под мокрое покрытие и соревновались в виражах на классических машинах. Гости фестиваля также могли прокатиться на «Дрифт такси» – турбированных «Жигулях» с мощностью более 250 лошадиных сил.

«Сегодня можно смело сказать, что автолюбительский спорт – это интернациональный праздник, который сплачивает и объединяет автолюбителей по всему миру, — заявил организатор фестиваля, генеральный директор компании «Старое время» Александр Смирнов, — Мы и дальше будем продолжать развивать автолюбительский спорт в стране. Остальные этапы чемпионата мы продолжим проводить в таком же духе и вполне вероятно, что автолюбительский спорт может стать народным праздником. В перспективе мы планируем возродить классические слеты автолюбителей, клубов, команд, городов во всероссийском масштабе, где каждый член семьи найдет себе развлечения и тематические занятия».

Поклонники фестиваля Moscow Classic приезжают в Подмосковье, чтобы увидеть своими глазами ретро-технику, прикоснувшись тем самым к истории авто- и мотоспорта. Под открытым небом выставлены легендарные модели автомобилей и мотоциклов, в том числе уникальные, существующие в единственном экземпляре. А «Мотовернисаж», где представили более сотни мотоциклов выпуска 20-80-х годов ХХ века, собрал и объединил владельцев мотоциклов «Ява», чтобы отметить 90-летие этой марки.

«К сожалению, автоспортивная культура сейчас у нас утеряна, — посетовал Смирнов. — Существует и культивируется культура «Формулы-1», но она – европейская. А у нас в России есть своя! В послевоенные, в пятидесятые годы, гонки проходили по всему Советскому Союзу: в Минске, в Тбилиси, в Риге, в Литве. В Москве не было, но так исторически сложилось, потому что не было трассы. И в регионах в них участвовали все национальности, они объединяли людей. Каждый автопарк, автошкола, завод имел свою команду, – продолжает Александр Смирнов. – Помимо этого, сегодня практически устранены технические кружки, где бы занималась молодежь. ДОСААФ, хоть номинально существует, но практически бездействует. Мы за него выполняем вот эту просветительскую работу. И если современный автоспорт существует, чтобы экспериментировать, обкатывать новые технологии, то мы – несем историю. Вовлечь в это движение предприятия, города – вот это является одной из наших целей. По проведенному фестивалю можно смело сказать, что запрос на эту работу есть».

Не забыли суровые «стальные всадники» и о преемственности поколений: трогательным украшением фестиваля стали детские заезды на педальных машинках, которые прошли вполне по-взрослому – та трассе «Формулы-1».

Маленькие автолюбители почувствовали себя королями дорог в борьбе за титулы чемпионов первой в истории детской гонки. Награды победителям вручал Алексей Басов, чемпион мира по гонкам на выносливость, первый в истории России победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».