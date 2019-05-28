Появилось видео учений ООС Украины в Азовском море

Киев, 28 мая. Украинские военные провели учения в Азовском море с участием бронекатеров «Кременчуг» и «Лубна» и вертолета Ми-14, об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил Украины.

«Экипажи малых бронекатеров «Кременчуг» и «Лубны» провели учебные маневры с практическим исполнением стрельб с кормового и носового артиллерийских модулей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения в море проводились при поддержке авиации в составе одного вертолета Ми-14 морской авиационной бригады ВМС Украины. Как сообщили в пресс-службе ООС Украины, в ходе учений военные отработали маневрирование, атаку морской цели и воздушную оборону.

Ранее задействованные в Донбассе украинские военные провели учения на побережье Азовского моря. Противодесантный резерв ВСУ «уничтожал» первую волну морского десанта условного противника. Задача военных сводилась к тому, чтобы исключить высадку второго эшелона.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте прошлого года украинские пограничники захватили российское судно «Норд», следовавшее из Крыма. Моряков обвинили в якобы имевшем место нарушении порядка въезда в республику. Экипаж смог вернуться домой только к концу прошлого года.

Кроме того, три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года нарушили границу России и двинулись в сторону Керченского пролива. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников РФ. В итоге корабли были остановлены, а 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, задержаны. Все они стали фигурантами уголовных дел о нарушении госграницы.