Литва потребует объяснений в связи с вылетом из финала Евровидения

Вильнюс, 28 мая. Литва потребует от организаторов Евровидения объяснить, почему были учтены не все голоса жителей Италии. Об этом во вторник заявил генеральный продюсер LRT (литовский общественный вещатель) Аудрюс Гиржадас.

Он сказал, что компания в ближайшее время намерена подать официальную заявку в EBU. Кроме того, представляющий Литву певец Юриюс Векленко может потребовать от организаторов Евровидения компенсации.

«Ситуация действительно интересная. Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — уточнил Гиржадас.

Сам Векленко отметил, что сделал все от него зависящее и не намерен лишать финалистов их мест в таблице. Вопрос же о компенсации, по словам музыканта, должны решать менеджеры.

Напомним, что Литва не смогла попасть в финал музыкального конкурса Евровидение, который в этом году проводился в Израиле. Векленко не хватило всего одного балла, чтобы попасть в список артистов, претендующих на первое место. Однако позже выяснилось, что этот балл все же был присужден литовскому певцу за счет голосов итальянских зрителей, но его почему-то не учли.

18 мая в Тель-Авиве состоялся финал Евровидения. Первое место занял певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла, второе — представитель Италии Mahmood (465 баллов), а третье — россиянин Сергей Лазарев (369 баллов или 370 по итогам пересчета). Вскоре после этого организаторы конкурса пересмотрели итоги распределения баллов между участниками. Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что «из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат». В итоге голоса пересчитали. Лазарев получил дополнительно один балл, однако остался на третьей строчке в общем рейтинге. Позже певец признался, что он устал от манипуляция с голосами.