На Украине объявили «эру строительства бетонных дорог»

Киев, 28 мая. На Украине объявили о начале «эры» строительства бетонных дорог. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

По его словам, первые десятки бетонных дорог будут уложены именно в 2019 году. Омелян также напомнил, что первые десятки «качественных асфальтовых дорог были уложены в 2015 году», а в 2018 году было построено около четырех тыс. км асфальтобетона.

«Я хочу, чтобы через три года тысячи километров строились из бетона», – заявил он журналистам местных СМИ.

Омелян добавил, что сейчас из бетона строят взлетно-посадочную полосу в аэропорту Одессы. Кроме того, такие дороги планируется построить и к другим крупным инфраструктурным объектам. Он также отметил, что качество строительства дорог необходимо тщательно контролировать, потому что если технология производства не будет тщательна соблюдена, то целая отрасль будет «похоронена», пишет газета «Взгляд».

Отметим, что громкое заявление об «эре бетонных дорог» вызвало противоречивую реакцию украинцев. В соцсетях напомнили о новом мосте мэра Киева Владимира Кличко. Так, житель Киева Алексей Копытко отметил, что стеклянные панели установлены с двухсантиметровым зазором, а это приводит к скапливанию под ними воды. В итоге на панелях, по его словам, появились «вычурные грязевые разводы».

«Эра стеклянных мостов завершается досрочно. Начинается эра бетонных дорог», — пошутил другой пользователь.