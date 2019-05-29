Ассанжа не казнят, всего 175 лет тюрьмы. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Журналист и член Общественной палаты РФ не понаслышке знает о реалиях общественной и политической жизни в США. В очередном выпуске программы «Слово на свободе» он расскажет о праймериз демократов, месяце гордости и печальной судьбе Джулиана Ассанжа.

Праймериз демократов

Красной нитью проходит избирательная кампания в Штатах. Она уже идет, никто уже толком не работает. На дворе конец мая, а выборы в ноябре следующего года. Но демократы уже проводят свои праймериз, их кандидаты ездят по стране, устраивают митинги.

И вот уже провел свой митинг Джо Байден — крепкий старик, фетишист-Джо, бывший вице-президент в администрации Барака Обамы.

Нормальный человек — 1942 года рождения, он бодр, у него митинг, он миролюбивый. И, конечно, бьет по Трампу: мол, у нас поляризация общества. Как ты хочешь, Байден, ее победить?

Восстановить двухпартийность. А сейчас нет двухпартийности? Много других проблем, но Байден о них не знает или предпочитает не знать. По всем вопросам он лидер.

Митинг его не остался незамеченным. С комментарием выступило Северокорейское центральное телеграфное агентство. Северная Корея посмотрела митинг и решительно осудила, заявив, что Байден ведет себя безрассудно и бессмысленно в погоне за властью. Северная Корея не поддержит.

И что мне нравится. Когда Трамп видит в плоскости что-то, что задевает его врагов, он реагирует моментально. В Twitter он прошелся: «У меня вызвало улыбку то, что Ким назвал болотника человеком с низким IQ и даже хуже. Может быть это сигнал?».

Давайте разбирать. Болотник — это еще одно прозвище, которое Трамп пристегнул Байдену. Он фетишист-Джо, сонный Джо и болотник — на выбор!

Что касается рейтинга работы демократов, ситуация непростая. Рейтинг одобрения работы Трампа сейчас порядка 44-46%, а рейтинг одобрения работы демократического большинства — 17-18%.

Хитросплетения американской демократии

25 мая суд в США заблокировал выделение Пентагоном одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. То есть президент вместе с Пентагоном не всесилен!? Постановление принял судья северного округа Калифорнии. То есть не Верховный суд США, или еще что-то в этом духе. А судья округа Калифорнии.

Обосновали это так. Конгресс отказал, но Трамп нашел другие фонды. Судья говорит, что без согласия Конгресса это нарушает фундаментальные основы американской демократии. Штука в том, что стену собирались строить на участках границ Штатов Аризона и Техас. А судья одного из округов Калифорнии (вообще другого штата!) блокирует это решение.

У меня вопрос — куда зашла американская демократия!? А вот так функционирует современная Америка.

175 лет для Ассанжа

Я думаю, все уже знают, что Джулиана Асcанжа, основателя Wikileaks, готовят к экстрадиции в США. Но в Штатах ее решили не ждать, они уже сразу выдвигают ему одно за другим обвинение. Выдвинули 17 пунктов уголовных обвинений. Там сплошной шпионаж, незаконная публикация имен секретных источников и т. д.

Есть такая особенность американская — у них сплошная калькуляция: 17 пунктов, по каждому 10 лет, и еще «пятерочка» там была за всякие нарушения. Итого – 175 лет тюрьмы. Здравствуй, дорогой Джулиан, мы тебя ждем!

Когда его вывозили из посольства, звучало, что ему буквально немного «светит». И общественность пыталась возмутиться тем, что в Америке его могут казнить. Но о казни речь не идет, никакой казни!

Представим, что я спикер американского судебного департамента. Я выхожу и говорю: «Друзья, я вам зуб даю, мы его не казним, Ассанж будет жить! Всего 175 лет тюрьмы и все».

Верх цинизма!

Месяц гордости в Америке

В Америке сейчас начался Pride Month. Месяц гордости. Я был в прошлом году в Штатах во время этого месяца… Зрелище — редкостная гадость. Нормального человека от этого трясет. В течение месяца в США представители ЛГБТ-сообщества отмечают успехи, которые были достигнуты ими в этой сфере на протяжении всей истории развития американского общества.

У меня есть короткая романтическая история… Про 39-летнего бодибилдера Томми. Правда, еще 8 лет назад он был Тамарой из Панамы. Девушка поняла, что она мужчина, поменяла пол и решила заниматься культуризмом. Теперь это Томми Мюрел, темнокожий качок. Он встретил девушку, у них началась любовь, все классно. Потому что девушка этого Томми — бывший мужчина, трансгендер, который сделал себе операцию.

Это картинка, которая иллюстрирует любовь в современной Америке. Трогательная, романтическая. Почти рождественская история…

Атака американских хакеров на США

Есть еще кое-что. Только что хакеры атаковали государственный сервис в городе Балтимор в Мериленде. Они использовали программу, которую разработали в Агентстве национальной безопасности США. И в итоге хакеры каким-то образом с ее помощью вывели из строя тысячи компьютеров, нарушили работу городских сервисов. А еще от Пенсильвании до Техаса парализовали ряд госорганов.

И теперь возникает вопрос: «А кто за все ответит?». Конечно, было бы хорошо списать все на русских. Но есть один нюанс: неужели русские еще и программу из АНБ похитили? Серьезный вопрос, который нужно задать профильным и очень компетентным органам.