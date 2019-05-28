Захарова заявила о проработке мер по вызволению россиянина в Косово

Москва, 28 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время готовятся меры по освобождению российского гражданина из Косово. Так она ответила на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, как именно Россия поможет освободить сотрудника Миссии ООН в Косово, гражданина Российской Федерации Михаила Краснощекова.

«Меры по освобождению Краснощекова прорабатываются», — заявила Захарова в интервью ФАН.

МИД РФ также потребовал от руководства Миссии ООН в Косово предоставить «исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова», а также предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН», — заявили в МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство рассматривает задержание российского гражданина как «еще одно проявление провокационной линии косово-албанской верхушки».

Ранее стало известно, что представитель миссии ООН в Косово, гражданин РФ Михаил Краснощеков был арестован косовским спецназом в городе Зубин-Поток. Президент самопровозглашенной республики Косово объяснил факт задержания российского гражданина его сопротивлением полиции.

Местные СМИ сообщают, что российский гражданин находится в больнице с ранениями, полученными, вероятно, в результате задержания. Косовская полиция избила россиянина, после того как услышала, что тот «разговаривает с сербами на сербском языке».