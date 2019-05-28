Богомолов объяснил, почему одинок в профессии

Москва, 28 мая. Российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов рассказал, как относится к реакции критиков на его работы.

Сын кинокритика Юрия Богомолова в настоящее время работает на нескольких театральных сценах, а вскоре состоится премьера его телесериала «Содержанки». При этом режиссер часто сталкивается с такой ситуацией, когда люди, ранее негативно отзывавшиеся о его творческой деятельности, начинают принимать его спектакли.

По словам Богомолова, такая неоднозначная реакция критиков его «не удивляет и особенно не радует».

«Я не могу сказать, что сильно обласкан… Я привык находиться в состоянии одиночества в профессии», — объяснил поэт.

Он подчеркнул, что отвечает благодарностью людям, которые хорошо относятся к нему и его работам, остается спокоен при плохой реакции. При этом начинает «защищаться и огрызаться», если поведение людей переходит в хамство и агрессию, пишет «МИР24».

Напомним, Богомолов в последнее время оказался в центре внимания общественности и СМИ после информации о романе с телеведущей Ксенией Собчак. Как полагают журналисты, именно эти отношения привели к разладу в семье журналистки и актера Максима Виторгана, пишет «Свободная Пресса».

Пара в начале марта официально объявила о расставании. Собчак и Виторган рассказали, что делают публичное заявление, чтобы «прекратить все спекуляции» на тему их отношений, передает «Утро.ру». При этом, по словам самой телеведущей, причиной разрыва стали недомолвки, обиды и претензии друг к другу.

В начале мая Собчак и Богомолов впервые появились вместе на публике. СМИ заметили их на открытии выставки в Италии.