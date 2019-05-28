Секретарь музея Пальмиры рассказал ФАН о восстановлении памятников римского периода Сирии

Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) вновь посетил Пальмиру, где запечатлел ряд достопримечательностей исторического города, и в том числе древние термы (бани) Диоклетиана. Подробнее об этом памятнике читайте в нашем материале.

Термальные источники и созданный на их месте мини-курорт напоминали те, которые существовали в то время во французском городе Виши, тоже ставшие известными со времен Диоклетиана. Купание в водах этих терм было очень полезно при кожных заболеваниях, рассказал Секретарь музея Пальмиры доктор Халил Харири.

Сами источники проистекали из пещер порядка 60 метров длиной, находящихся в близлежащих горах. Вода оттуда добывается из пяти основных скважин, она отличается относительно легким серным запахом. Эта вода, действительно, содержит сероводород, и потому полезна при лечении заболеваний печени, почек и мочевого пузыря, считается питьевым диуретиком.

Древние жители Пальмиры хорошо позаботились об инженерном методе транспортировки и распределения воды из источников за пределами города между домами, храмами и банями, установив специальные керамические каналы, которые также отвечали требованиям санитарии. В целом система доставки технически выглядела очень сложной, несмотря на то, что была построена почти два тысячелетия назад.

Секретарь музея Пальмиры добавил, что древний город, безусловно, является «прекрасным миражом в пустыне», поскольку область вокруг него изобилует источниками, через которые он и его окрестности питаются питьевой водой. В древности водные каналы простирались также вдоль исторической дороги, ведущей к долине Вади Аль-Кабур.

Когда вода проходила в углубления, эти каналы поднимались на каменную стену на окраинах Пальмиры, что облегчало движение воды в сам город, где она распределялась через инженерную сеть. Однако, как добавил Харири, существовал основной прямой канал для доставки воды в термы Диоклетиана.

Ранее корреспондент ФАН встречался в Пальмире с главой Управления древних артефактов и музеев Сирии Назером Аль-Авадом, который рассказал об актуальных сложностях в процессе восстановления древнего города, около года находившегося в руках террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.