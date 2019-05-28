Глава Косово объяснил задержание россиянина

Приштина, 28 мая. Гражданин РФ был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Косово во вторник, поскольку он сопротивлялся действиям стражей порядка. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи.

Он отметил, что полиция Косово провела акцию по борьбе с преступностью на севере региона. Операция проходила на обширной территории Косово. В результате были задержаны должностные лица и граждане разных стран.

«Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — объяснил Тачи представителям СМИ.

Напомним, акция специальных подразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края стартовала 28 мая в 05.55 (06.55 по московскому времени). Косовские стражи порядка вторглись на север Косово и Метохии на бронированных транспортных средствах. Сообщалось о 22 задержанных гражданах Сербии и россиянине — сотруднике миссии Организации объединенных наций.

МИД России назвал вопиющим фактом арест российского сотрудника ООН в Косово.

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