Матвиенко заявила о готовности РФ налаживать контакты с Радой без придуманных условий

Москва, 28 мая. Россия готова налаживать контакты с Верховной радой после выборов в украинский парламент, но без диктата и ненужных условий со стороны Киева, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы готовы к контактам, но без диктата, без каких-то придуманных, ненужных условий», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что Москва готова выстраивать отношения с Киевом «с чистого листа», для этого необходимо разобрать, «к чему мы пришли и как это исправить».

Кроме того, Матвиенко заявила, что Россия не может отпустить моряков ВМС Украины, нарушивших границу РФ в Керченском проливе, до завершения следственных действий. Москва не поддастся на внешнее давление в этом вопросе, подчеркнула председатель Совфеда.

Матвиенко отметила, что Москва не поддается давлению и действует исключительно в интересах защиты своей национальной безопасности и в соответствии с законодательством. Кроме того, Матвиенко заявила, что инцидент в Керченском проливе был «осмысленной провокацией» бывшего руководства Украины в лице экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил после своей инаугурации, что распустит Раду, а вечером того же дня подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля. Спикер парламента Андрей Парубий резко осудил это решение, заявив, что такие действия Зеленского приведут к «конституционному кризису».