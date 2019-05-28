Четыре игрока «Чертаново» интересны клубам РПЛ

Москва, 28 мая. Сразу четыре футболиста «Чертаново» находятся в сфере интересов команд Премьер-лиги. По информации Федерального агентства новостей, речь идет о защитнике Александре Солдатенкове, полузащитниках Романе Ежове и Юрии Горшкове, а также нападающем Владиславе Сарвелли.

Московский клуб готов рассмотреть продажу игроков, однако лишь в том случае, если это будет способствовать их карьерному росту и развитию. По словам источника ФАН, официальных предложений по трансферам Солдатенкова, Ежова, Горшкова и Сарвелли в клуб пока не поступало.

Напомним, «Чертаново» в завершившемся сезоне ФНЛ занял пятое место, отстав от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ на 1 очко. Отметим, этот сезон стал дебютным для московского клуба в Футбольной национальной лиге.