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Россия

В России могут создать реестр лиц, лишенных родительских прав

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В России могут создать реестр лиц, лишенных родительских прав

Москва, 28 мая. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. Автором поправок выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В настоящее время в России действует запрет на усыновление ребенка или назначение его опекуном или попечителем в отношении лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в них, а также отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Такие ограничения распространяются и на бывших усыновителей, если соответствующее решение отменено судом по их вине.

Сведения о таких гражданах законопроектом предлагается размещать в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Как ожидается, это позволит исключить возможность передачи несовершеннолетних на воспитание россиянам, лишенным на это права.

В России могут создать реестр лиц, лишенных родительских прав

В беседе с корреспондентом ФАН важность инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Обеспечение безопасности детей — это одна из главных задач государства, и сегодня мы сделали очередной шаг по пути к ее решению.

Особая значимость этого законопроекта заключается в том, что он создает дополнительные механизмы защиты для тех, кто больше всего в них нуждается, для тех, кому нужны забота и поддержка, а не присутствие взрослых, пытающихся заработать на них деньги», — заявил парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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