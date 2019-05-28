Москва назвала вопиющим фактом арест российского сотрудника ООН в Косово

Москва, 28 мая. Министерство иностранных дел РФ потребовало от властей Косово предоставить информацию об обстоятельствах ареста российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова и немедленно освободить дипломата. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — говорится в сообщении.

Напомним, что Краснощеков был задержан косовским спецназом 28 мая в городе Зубин-Поток. Представитель консульства РФ в Белграде рассказал Федеральному агентству новостей, что россиянин является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Согласно предварительной информации, во время задержания его избили.

Всего же в ходе рейда косовского спецназа были задержаны 23 человека — в основном сербы и бошняки. После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию республики в полную боевую готовность.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что сербская армия может защищать свою территорию, по крайней мере до границы с Косово. Однако руководство НАТО уже предупредило Белград о том, чтобы он не смел начинать военные действия.

Это будет грозить стране как минимум очередными санкциями и неприятностями. Поэтому, по всей видимости, Вучич не решится ввести войска для защиты сербов в Косовскую-Митровицу, а предложит переговорный процесс, полагает эксперт.