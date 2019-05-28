В Совфеде объяснили, почему Россия не может отпустить украинских моряков

Москва, 28 мая. Россия не может отпустить моряков ВМС Украины, нарушивших границу РФ в Керченском проливе, до завершения следственных действий. Москва не поддастся на внешнее давление в этом вопросе, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических, или в пиаровских, или иных целях ни давил», — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Москва не поддается давлению и действует исключительно в интересах защиты своей национальной безопасности и в соответствии с законодательством. Кроме того, Матвиенко заявила, что инцидент в Керченском проливе был «осмысленной провокацией» бывшего руководства Украины в лице экс-президента Петра Порошенко.

«Мы будем продолжать следствие, нужно выяснить до детали <…> вину каждого участника этой провокации [в Керченском проливе], доказать ее, принять решение, и тогда уже говорить о чем-то другом», — подчеркнула Матвиенко.

Также председатель Совфеда прокомментировала требование Международного трибунала ООН по морскому праву освободить украинских моряков. Матвиенко отметила, что урегулирование инцидента в Керченском проливе не попадает под юрисдикцию Морского трибунала. Заявление каких-либо структур до завершения следственных действий является попыткой давления, подчеркнула Матвиенко.

Три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года нарушили границу России в Черном море и двинулись в сторону Керченского пролива. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников РФ. В итоге корабли были задержаны, а 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, задержаны. Все они стали фигурантами уголовных дел о нарушении госграницы.