МВД показало видео задержания «вора в законе» в Томске

Томск, 28 мая. Сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по задержанию в Томске криминального авторитета. «Вор в законе» арестован по новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Об операции силовиков информирует управление министерства внутренних дел России по Томской области. Видео задержания опубликовано на странице томской полиции в Youtube.

На кадрах видно, как силовики выпиливают дверь и заходят в здание, где укрывался криминальный авторитет. Имя подозреваемого не называется.

«Подозреваемый был задержан, проведен комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых произведены обыски и изъяты предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования», — говорится в комментарии правоохранителей.

Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, закон об ужесточении наказания для лидеров организованных преступных группировок в апреле подписал президент России Владимир Путин.