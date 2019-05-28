Соболь убежала от журналистов после отмены очередного иска Мещанским судом. ФАН-ТВ

Любовь Соболь убежала от журналистов ФАН после того, как суд отменил очередной иск в отношении департаментов образования и науки и здравоохранения города Москвы и компании «Конкорд». Отвечать на вопросы скандально-известный юрист ФБК отказалась.

Отметим, основанием для решения послужила «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении», говорится на сайте инстанции. Несмотря на то, что решение Мещанского суда имеет законное основание, помощница блогера Алексея Навального снова пытается использовать его для получения политических очков за счет атаки на «Конкорд» и его владельца Евгения Пригожина. Она заявила, что будет обжаловать решение суда и добиваться рассмотрения иска.

Напомним, нападки на комбинат питания начались после нескольких случаев заболевания воспитанников столичных детских садов и школ.В настоящее время случившееся расследует СК России. До определения виновного судья не может принять решение по иску.