Начальник оркестра вспомнил о казусе на приеме для Ким Чен Ына

Москва, 28 мая. Начальник военного образцового оркестра «Почетного караула» Павел Гернец на российском международном форуме по протоколу вспомнил о казусе, который случился на приеме для лидера КНДР Ким Чен Ына в апреле.

По его словам, оркестр при подготовке к официальным международным мероприятиям тщательно подбирает материал, стараясь учитывать все тонкости. На приемах, отметил он, звучат обычно национальные мелодии, однако даже самая нейтральная на первый взгляд композиция может привести к негативной реакции иностранных гостей.

Такой случай как раз произошел в апреле, когда северокорейский лидер прибыл в Россию с визитом.

«Там был казус на приеме. На приеме была исполнена в записи, по-моему, мелодия южнокорейская. И делегация агрессивно на это отреагировала», — рассказал Гернец.

Он отметил, что оркестр всегда обращается к МИД и протокольной службе с просьбой заранее сообщать, какие мелодии уместны на предстоящих мероприятиях. По его словам, были такие случаи, когда программу приходилось отменять или менять. Именно поэтому композиции стараются подбирать максимально нейтральные — про красоту, природу.

Как напоминает «Газета.ru», двусторонний саммит Россия — КНДР прошел 25–26 апреля во Владивостоке. Северокорейский лидер прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на бронепоезде.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 25 апреля на острове Русский. В ходе встречи главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также рассмотрели пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

После переговоров Путин назвал северокорейского лидера «интересным и содержательным собеседником». В свою очередь глава КНДР выразил надежду, что встреча с президентом РФ станет «очень значимой» для дальнейшего развития отношений между странами.

Также главы государств обсудили проект строительства железной дороги, которая позволила бы обеспечить выход с юга Корейского полуострова на Транссибирскую магистраль.