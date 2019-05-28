Свидетель заявил, что Арашуков велел только «побить» Шебзухова

Москва, 28 мая. Свидетель по делу Рауфа Арашукова Рустам Копсергенов заявил, что бывший сенатор в 2010 году распорядился только «побить» советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, однако в итоге его убили.

По версии СК РФ, Копсергенов является организатором убийства Шебзухова, а Арашуков – заказчиком.

Источники РИА Новости сообщили, что на допросе Копсергенов рассказал, что Арашуков попросил его найти людей, чтобы «побить Шебзухова с целью отказа его от должности, поскольку он хотел занять его кресло». После этого Копсаргенов нашел людей для исполнения этой "просьбы".

Ими стали Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Султан Джанкезов и Назим Кущетеров. В мае 2010 года они избили Шебзухова бейсбольными битами, но тот «внезапно побежал в сторону дома, и преступники испугались, что он достанет оружие, и застрелили». По данным СК, за избиение Шебзухова они получили 500 тыс. рублей на всех. В 2013 году Верховный суд КЧР приговорил их к 14,5–19 годам колонии строгого режима.

Сегодня адвокат Копсергенова на заседании Мосгорсуда подтвердил, что эти осужденные не должны были убивать Шебзухова: «такая задача перед ними не ставилась». В качестве аргумента юрист напомнил, что между ними и Копсергенов были проведены очные ставки и они неоднократно давали показания, что не было задачи об убийстве. Однако Мосгорсуд все же постановил продлить арест Копсергенова. Он останется в СИЗО.

Как сообщал ранее Infox, 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в заде заседаний Совета Федерации. Он был одним из самых молодых сенаторов, недавно его лишили этого статуса.

Ему инкриминируют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. При этом сам Арашуков все обвинения категорически отвергает. По этому же делу был задержан и его отец Рауль Арашуков. СК РФ считает, что он бвл создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

По делу «клана Арашуковых» арестованы девять фигурантов: Рауф и Рауль Арашуковы, их родственники и друзья, занимающие высокие должности в газовых предприятиях на Северном Кавказе.